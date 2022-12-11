تنبيه جديد من #إحكام بشأن طلبات تملك العقارات

دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام»، أصحاب الطلبات المقدمة عبر منصة «إحكام»، إلى سرعة استكمال المتطلبات المتعلقة بطلباتهم المعادة من الأمانة إلى المستفيد أثناء مرحلة فحص ودراسة الطلب وقبل العرض على اللجان لاستكمال المطلوب.

وأوضحت أن ذلك يشمل استيفاء الإقرارات اللازمة، وفي حال عدم استيفاء المطلوب ستستكمل الأمانة العامة دراسة الطلب وفق ما تم تقديمه، وإحالته إلى لجان النظر للبت فيه.

كما أتاحت الأمانة العامة العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصًا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافةً إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساب «إحكام» على موقع التواصل الاجتماعي تويتر «Ehkaam_sa»، وكذلك البريد الإلكتروني «[email protected]».