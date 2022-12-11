الأرصاد يحذر من عواصف وأمطار #مكة_المكرمة.. ويكشف طقس بقية المناطق (فيديو) #عاجل

وجه المركز الوطني للأرصاد تحذيراً جديداً بشأن حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، حتى العاشرة من صباح غداً الأثنين.

وأوضح «الأرصاد» في بيان على «تويتر»، أن ذلك يشمل كل من: الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والكامل.

وقدم المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عرضاً تفصيلياً عن هذه الأجواء المتوقعة.

وحذر «القحطاني» في فيديو على حسابه الرسمي عبر «تويتر»، اليوم، من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأحد إلى الخميس المقبل.