ّ#الكرملين: وقف أوروبا الاعتماد على #الغاز_الروسي “جنون”

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأحد: إن أوروبا تتحول ببساطة من الاعتماد على الغاز الروسي إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

وأجرت دول الاتحاد الأوروبي مفاوضات طارئة أمس السبت في محاولة للتوصل إلى اتفاق على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في اجتماع وزراء الطاقة يوم 13 ديسمبر لكن الدول لا تزال منقسمة بشأن هذه المسألة.

ووصف بيسكوف الرغبة الأوروبية في وقف اعتماد القارة على الغاز الروسي بأنها "عبثية" و"جنونية".

ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله للتلفزيون الرسمي "تحولوا من اعتمادهم على روسيا إلى اعتمادهم على أمريكا في الغاز الطبيعي المسال"، مشيرا إلى أنه نفس الاعتماد لكن "بقدر أقل من التبادلية".

وأضاف "والآن عندما يخسر الأوروبيون مليارات اليورو كل يوم، تجني واشنطن هذه المليارات من الدولارات بالفعل".