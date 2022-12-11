«مرحلة المواجهة» و«أقوى وسائل التدمير».. #روسيا تهدد #الغرب بتصريحات نارية

وجهت الرئاسية الروسية تصريحات نارية وقوية تجاه الدول الغربية، وصلت إلى حد وصف العلاقة بين الجانبين في الوقت الجالي بأنها «وصلت إلى مرحلة المواجهة».

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، ديميتري بيسكوف، اليوم، على أن العلاقة بين روسيا والغرب وصلت إلى مرحلة المواجهة، متوقعاً استمرار الجانبين في هذا المناخ لفترة أطول.

وقال «بيسكوف» رداً على سؤال بشأن إلى أين وصلت العلاقة بين روسيا والغرب، وفق ما نقلته وكالة أنباء «تاس» الروسية: «نحن لا نتحرك. لقد وصلنا بالفعل إلى محطة تسمى المواجهة، وعلينا أن نكون متحفظين وأقوياء».

وتأتي تصريحات المتحدث باسم «الكرملين» بعد ساعات من تصريحات قوية للرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن، ديمتري مدفيديف، قال فيها إن بلاده تكثف إنتاج «أقوى وسائل التدمير»، ولوح باستخدامها ضد الغرب

وقال «مدفيديف»: «عدونا ليس متواجداً في الخنادق فقط في محافظة كييف في مالوروسيا، إنه موجود أيضاً في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وغيرها».

وأضاف على حسابه في تطبيق «تليغرام»: «لهذا السبب نعمل على تكثيف إنتاج أقوى وسائل التدمير، بما في ذلك تلك القائمة على مبادئ جديدة».