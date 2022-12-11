تصفية 4 من عناصر “#داعش” في #باكستان

قضت قوات الأمن الباكستاني على أربعة مسلحين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية خرسان خلال عملية نفذتها بالقرب من الحدود المشتركة مع أفغانستان.

وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة الباكستانية اليوم أن الإرهابيين الأربعة تسللوا إلى منطقة "وزيرستان" الباكستانية قادمين من أفغانستان، لتنفيذ عمليات إرهابية، غير أن أجهزة الأمن الباكستانية رصدت تحركاتهم وتصدت لهم، وتمكنت من القضاء عليهم بعد أن رفضوا الاستسلام ودخلوا في اشتباك مسلح مع قوات الأمن.

وكان تنظيم "داعش ـ ولاية خراسان" الذي ينشط حالياً على جانبي الحدود بين باكستان وأفغانستان قد تبنى الأسبوع الماضي مسؤولية محاولة اغتيال القائم بالأعمال لدى السفارة الباكستانية في كابل.