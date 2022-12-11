تراجع معظم #بورصات_الخليج بفعل انخفاض أسعار #النفط

تراجعت معظم الأسهم الخليجية الرئيسية، اليوم الأحد، بفعل انخفاض أسعار النفط وسط مشكلات متعلقة بالعرض والغموض إزاء سقف أسعار النفط الروسي، في حين انخفض المؤشر المصري بسبب تصحيحات الأسعار.

واستقر سعر النفط الخام، الذي يغذي النمو في المنطقة، عند 76.10 دولار للبرميل خلال تعاملات متقلبة يوم الجمعة بسبب مخاوف الركود المتزايدة وبيانات اقتصادية ضعيفة من الصين وأوروبا والولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أثارت بيانات أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أيضا آراء متضاربة، مما زاد من آمال عديل التضخم ولكنها عززت كذلك المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ربما يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وترتبط عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي بالدولار الأمريكي وتتبع عن كثب تحركات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، مما يعرض المنطقة لتأثير مباشر من أي تشديد نقدي هناك.

وتراجع المؤشر السعودي 1.1 بالمئة مع انخفاض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.8 بالمئة وسهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.7 بالمئة.

غير أن سهمي البنك الأهلي السعودي وأكوا باور قفزا اثنين بالمئة و4.4 بالمئة على الترتيب.

ونزل المؤشر القطري 0.4 بالمئة بعد تراجع سهمي مصرف قطر الإسلامي واحدا بالمئة وصناعات قطر 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصرية 1.7 بالمئة لينهي بلك ثمانية أيام متتالية من المكاسب.