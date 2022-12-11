النصر يجهز عرضًا ضخمًا لضم مهاجم ليفربول مجاناً

كشف تقرير صحفي نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن نادى النصر يسعى للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي فيرمنيو لاعب يليفربول بعرض لا يقاوم، على حد وصف التقرير.

وأكد التقرير أنه قد يكون روبرتو فيرمينو مستعدًا لمغادرة ليفربول الصيف المقبل مع انتهاء عقده.

وسيجد النصر عقبة فى طريقه وهي أن ليفربول بدأ مفاوضات التجديد مع فيرمينو، حسب التقرير، ولكن النصر يأمل أن يقرر لاعب هوفنهايم السابق خوض تجربة جديدة، فى ظل اعتماد الحمر على داروين نونيز في مركز المهاجم الصريح.

ويريد مدرب ليفربول يورجن كلوب الإبقاء على فيرمينو في ملعب أنفيلد، لكن المال الوفير واللعب كأساسي بانتظام قد يغريه للرحيل