الاحتلال_الإسرائيلي يقرر هدم بنايات سكنية في #الضفة_الغربية

قررت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، هدم 14 بناية سكنية فلسطينية في القدس ورام الله والخليل بعد طرد سكانها الفلسطينيين منها.

وقال منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الخليل راتب الجبور في تصريح صحفي: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستهدم في مسافر يطا في الخليل 11 منزلاً بعد تسليم إخطارات لأصحابها بالهدم، وذلك بهدف تهجير الفلسطينيين من تلك المنطقة، لافتاً النظر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في السابق عن مخططات استيطانية لتهجير 13 قرية فلسطينية في مسافر يطا في الخليل لضم أراضيها للمستوطنات.

وفي السياق ذاته أفاد المتحدث باسم أهالي سلوان في القدس المحتلة فخري أبو ذياب في تصريح صحفي أن الاحتلال قرر هدم بناية سكنية لعائلة الرجبي في سلوان تضم عدة شقق سكنية بعد أيام من قراره أيضاً بهدم بناية سكنية تضم 11 شقة سكنية يقطنها نحو 90 فلسطينياً، لافتاً النظر إلى أن الاحتلال يحاول الاستيلاء على المزيد من المباني الفلسطينية التي تقع في سلوان لقربها من الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى.

وفي رام الله أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزلين في نعلين غرب رام الله بالتزامن مع استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في تلك المنطقة .