جامعة_جدة تعلن تعليق الدراسة في جميع مقارها وفروعها.. غداً

أعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة في جميع مقارها وفروعها، غداً الإثتين، في ظل الحالة المطرية المتوقعة غداً، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن دوام الموظفين سيستمر عن بعد ليوم غدٍ، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وكانت إدارة تعليم مكة المكرمة أعلنت تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكة، ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية.

وأشارت إلى أن الدوام لليوم الدراسي غداً الإثنين، سيكون عن بُعد.

وفي أكثر من تنبيه على مدار اليوم، وجه المركز الوطني للأرصاد تحذيرات بشأن حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، حتى العاشرة من صباح غداً الإثنين.

وأوضح «الأرصاد» في بيان على «تويتر»، أن ذلك يشمل كل من: الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والكامل.