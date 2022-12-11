ّ#الحرب_الروسية_الأوكرانية.. #ميناء_أوديسا يتوقف عن العمل بعد قصف مرافق الطاقة

قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي" إن ميناء أوديسا توقف عن العمل اليوم الأحد بعد الهجوم الروسي الأحدث على شبكة الطاقة بالمنطقة، موضحًا أنه ليس من المتوقع أن يعلق تجار الحبوب التصدير.

وذكر أن ميناءي تشورنومورسك وبيفديني، المسموح بتصدير الحبوب من أوكرانيا من خلالهما بموجب اتفاق مع روسيا، يعملان بشكل جزئي، موضحًاأن "ميناء تشورنومورسك يعمل حاليا بنحو 80 بالمئة من طاقته".

من جهته، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أكد في خطاب بالفيديو في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت أن أكثر من 1.5 مليون شخص في منطقة أوديسا جنوب البلاد انقطعت عنهم الكهرباء بعد قصف مسيرات روسية لمنشأتين للطاقة.

وتستهدف موسكو منذ أكتوبر البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسلسلة من الضربات بصواريخ وطائرات مسيرة، وقالت السلطات المحلية في أوديسا إن الكهرباء ستعود لسكان المدينة "في الأيام المقبلة"، في حين أن الإصلاح الكامل للشبكات قد يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر.