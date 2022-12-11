تعرف على المدارس والجامعات التي قررت #تعليق_الدراسة غداً

أعلنت عدد من المدارس والجامعات تعليق الدراسة بها، غداً الإثنين، على ضوء التوقعات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد.

البداية من إدارة تعليم مكة المكرمة، التي أعلنت تعليق الدراسة الحضورية للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس مكة، ومحافظات الجموم وبحرة والكامل، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية والإدارية.

وأوضحت «تعليم مكة المكرمة» أن أن الدوام الخاص باليوم الدراسي غداً الإثنين، سيكون عن بُعد.

وأعلنت إدارة تعليم محافظة جدة تعليق الدراسة الحضورية، يوم غدٍ الإثنين، للطلبة في مدارس جدة ورابغ وخليص.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة، حمود الصقيران، أن الدوام لليوم الدراسي غداً، سيكون عبر منصة «مدرستي»، لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

وأشار إلى أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، وللحالة المطرية المتوقعة وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وفيما يتعلق بالجامعات، أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية بها، في ‎مكة المكرمة وكافة الفروع، غداً الإثنين، على أن تكون الدراسة في هذا اليوم عن بُعد، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة والإداريين وأعضاء هيئة التدريس.

وأعلنت جامعة جدة تعليق الدراسة في جميع مقارها وفروعها، غداً الإثتين، في ظل الحالة المطرية المتوقعة غداً، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن دوام الموظفين سيستمر عن بعد ليوم غدٍ، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وفي أكثر من تنبيه على مدار اليوم، وجه المركز الوطني للأرصاد تحذيرات بشأن حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، حتى العاشرة من صباح غداً الأثنين.

وأوضح «الأرصاد» في بيان على «تويتر»، أن ذلك يشمل كل من: الجموم والعاصمة المقدسة وبحرة والكامل.

وحذر حسين القحطاني، المتحدث باسم المركز، في فيديو على حسابه الرسمي عبر «تويتر»، اليوم، من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأحد إلى الخميس المقبل.