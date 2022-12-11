فيصل_بن_فرحان: فشل الاتفاق النووي مع #إيران سيدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جدًا

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن فشل الاتفاق النووي مع إيران سيدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جداً.

وقال بن فرحان في تصريحات على هامش مؤتمر السياسات العالمي الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة: "إذا حصلت إيران على سلاح نووي جاهز للعمل، سيكون من الصعب التكهن بما سيحدث.. ستتحرك دول الخليج العربية لضمان أمنها".

وأضاف وزير الخارجية، أن علاقات المملكة الخارجية تقوم على أساس تحقيق المصالح المشتركة، متابعا: “المملكة تبحث عن الشركاء من كل الأطراف”.

وأوضح فيصل بن فرحان أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى أقدم حليف لكن من المهم مد الجسور مع الجميع، مشيرا إلى أن المملكة تحقق أكبر معدلات نمو لذلك علينا التوسع بشراكاتنا.