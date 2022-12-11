وزير الإعلام اليمني يحذر من تصعيد #إيران أنشطتها الإرهابية بالمنطقة للتغطية على أزماتها الداخلية

حذر وزير الإعلام اليمنى معمر الارياني، من مساعي نظام الملالي الإيراني الهروب من الغضب الشعبي المتصاعد والأزمات الداخلية التي تعصف به على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، إلى تحريك أدواته في المنطقة وعلى رأسها مليشيا الحوثي وتصعيد أنشطته الإرهابية لصرف الأنظار عن الفضائع التي يرتكبها بحق المحتجين في مختلف المدن الإيرانية.

وأوضح معمر الإرياني أن انتفاضة الشعب الإيراني تتصاعد في مختلف المحافظات مع دخولها شهرها الرابع، رغم القمع الوحشي وفشل كل محاولات النظام لاخمادها من قطع للإنترنت وإطلاق النار بشكل مباشر على الشباب والشابات والأطفال، وملء السجون والمعتقلات، وصولا إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق المشاركين في تلك الاحتجاجات.

وأشار الإرياني إلى مطالب الشباب والشابات المحتجين بحقهم الطبيعي في العيش بحرية وكرامة وعدالة، وتسخير مقدرات إيران وثرواتها لتنمية ورفاه الشعب الإيراني، بدلا من توجيهها لإنشاء المليشيات الطائفية وإدارة الانقلابات في دول المنطقة وتمويل الأنشطة الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار وتهديد المصالح الدولية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بالقيام بمسئولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية ووقف الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام الإيراني بحق المحتجين، وممارساته الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.