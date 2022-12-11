رسالة حزينة من نيمار بعد وداع كأس العالم 2022: الهزيمة ما زالت تؤلمنا

وجه النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، رسالة إلى المشجعين فى بلاده بعد وداع بطولة كأس العالم 2022 فى قطر، من الدور ربع النهائي.

وخسر منتخب البرازيل أمام كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 2-4 في الدور ربع النهائي، بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1 والخروج من المونديال.

وكتب نيمار، فى حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "الهزيمة ما زالت تؤلمنا كثيرا، كنا قريبين جدا، لسوء الحظ ما زلت لم أتعلم من الخسارة، لكن الهزائم تجعلني أقوى".

وأضاف نيمار: "على أي حال، علينا المضي قدمًا، الحياة تجعلنا نمضي قدمًا ، حتى لو كان الأمر مؤلمًا وكان الجرح يستغرق بعض الوقت للشفاء ، فعلينا المضي قدمًا".

وتابع نيمار رسالته: "أنا محطم نفسيا، الهزيمة تسببت في جرح عميق بالنسبة لي وتركتني في حالة ذهول لمدة عشر دقائق قبل أن أتوقف عن البكاء وبعدها لم أتوقف أبدا عن البكاء للأسف".

واختتم: "أود أن أشكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته".