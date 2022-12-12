ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 76دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط خلال تعاملاتها الصباحية اليوم الإثنين ارتفاعاً طفيفاً، مقارنة بالأيام الماضية، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً مقداره 1%.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتا أو 1.1% إلى 76.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71.92 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتا أو 1.3%.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي لنقل النفط الخام بين كندا والولايات المتحدة، في الوقت الذي هدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض الإنتاج ردا على فرض الغرب حدا أقصى لأسعار صادرات النفط الروسية.