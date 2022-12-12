انخفاض أسعار #الذهب اليوم في #المملكة.. وعيار 21 يسجل 188 ريال للجرام  

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الفترة الماضية

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 188.52 ريال 50.27 دولار، وعيار 18 وصل إلى 161.59 ريال، 43.09 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 215.45 ريال، 57.45 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 197.50 ريال، 52.67 دولار.

سعر الجنيه الذهب في المملكة

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,819.91) ريالًا، والجنيه عيار 22 نحو (1,906.58) ريالات، والجنيه عيار 24 نحو (2,079.90) ريالًا.

وسجل سعر سبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,126.61) ريالًا، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,227.23) ريالًا، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,424.12) ريالًا.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (10,984.48) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (21,925.63) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (218,172.97) ريال.