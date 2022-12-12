“مدني_جدة”: لم نسجل أي حوادث أو حالات طارئة نتيجة الحالة المطرية حتى الآن #عاجل

أعلنت مديرية الدفاع المدني بمحافظة جدة عن أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو حالات طارئة، جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة أمس.

وأكدت "الدفاع المدني" في تغريدة لها على "تويتر"، أنه في ظل انتشار ومتابعة ميدانية لمدني جدة في ظل الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

أمطار رعدية

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

سحب رعدية

كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

تكون الضباب

ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.