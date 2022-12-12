طريف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة عند 5 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين، درجات الحرارة في المملكة.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة عند 5 درجات مئوية ، كما سجلت القريات وعرعر 6 درجات ، وسجلت مدن سكاكا والباحة وأبها 8 درجات مئوية.

وأشار المركز أن مدن تبوك وحائل ورفحاء سجلت 9 درجات مئوية، فيما سجلت بريدة والطائف وحفر الباطن ونجران 10 درجات مئوية.

وأضاف المركز أن مدن الرياض والأحساء والخرج والمجمعة سجلت 11 درجة مئوية.

أمطار غزيرة

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية.

البرد

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، الباحة، عسير تشمل الأجزاء الساحلية منها.

رياح نشطة

كما لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، المدينة المنورة، القصيم، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

الضباب

ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، الجوف والحدود الشمالية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: