ارتفاع #الدولار مع استمرار الضغوط التضخمية

ارتفع الدولار اليوم بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع الشهر الماضي مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية وتأجيج المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يحتاج إلى الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

مؤشر الدولار

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي في الولايات المتحدة ارتفع 0.3 في المائة في نوفمبر و7.4 في المائة على أساس سنوي في زيادة مفاجئة طفيفة عن التوقعات بارتفاع المؤشر 0.2 في المائة و7.2 في المائة بالترتيب.

الدولار مقابل الاسترليني

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.27 في المائة إلى 1.22335 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة بينما انخفض الدولار الاسترالي 0.34 في المائة إلى 0.6773 دولار.

وانخفض اليورو في آخر تعاملات 0.1 في المائة إلى 1.0520 دولار بحسب رويترز.

الدولار مقابل الين

وارتفع الدولار 0.12 في المائة مقابل الين الياباني إلى 136.73 وارتفع مؤشر الدولار أيضا مقابل سلة من العملات 0.04 في المائة إلى 105.09.