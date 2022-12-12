تراجع #أسعار_الذهب إلى 1793.44 دولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.

سعر الذهب في المعاملات الفورية

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1793.44 دولار للأونصة (الأوقية)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة إلى 1805.90 دولار.

مؤشر الدولار

كما ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمائة مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 23.29 دولار، كما تراجع سعر البلاتين 0.7 بالمائة إلى 1014.95 دولار، وهبط سعر البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 1946.62 دولار.

وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم غد /الثلاثاء/، والاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13و14 ديسمبر.

ويتوقع المتعاملون وجود فرصة بنسبة 93 بالمائة لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.