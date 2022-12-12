“#الدفاع_البريطانية”: #روسيا لن تحقق تقدما في الأراضي الأوكرانية خلال الأشهر المقبلة

استبعدت وزارة الدفاع البريطانية أن تحقق روسيا تقدما على الأراضي الأوكرانية خلال الأشهر المقبلة.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن وسيا عاجزة عن بسط سيطرتها على لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا حاليا.

على جانب آخر، أعلن الكرملين، أمس الأحد، أن العلاقة بين روسيا والغرب وصلت لمرحلة المواجهة، جراء توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو».

يأتي ذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت الولايات المتحدة طرفاً داعماً أساسياً خلالها لكييف، ومؤخراً عرضت واشنطن على روسيا الإفراج عن قراصنة إنترنت روس مقابل سجناء أمريكيين.