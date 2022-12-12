إصابات ووفيات جراء #إعصار_ماندوس في #سريلانكا

أسفر إعصار ماندوس في سريلانكا، عن إصابة 19 شخصاً ووفاة 3 آخرون.

وتوفي ثلاثة أشخاص وأصيب 19 آخرون، اليوم، جراء إعصار ماندوس الذي اجتاح سريلانكا .

وقال مركز إدارة الكوارث في سريلانكا اليوم، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وتضرر أكثر من 21 ألفا آخرين جراء الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن إعصار ماندوس، مشيرًا إلى تضرر 5639 منزلا في أجزاء مختلفة من البلاد.

وأضاف المركز أن تأثيرات ماندوس قد انخفضت بشكل كبير لكنه لا يزال يطلب من السريلانكيين اتخاذ الاحتياطات.

يُذكر أنه في عام 2017، تسببت الأمطار الموسمية التي ضربت سريلانكا في منتصف شهر مايو بحدوث فيضانات شديدة وانهيارات أرضية في عدة مقاطعات في عموم البلاد، مما أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص وتشريد الآلاف.