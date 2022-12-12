متاحة عبر هذه المنصة.. طرح فرص استثمارية جديدة في #الشرقية

طرحت أمانة المنطقة الشرقية مجموعة من الفرص الاستثمارية، بالتعاون مع هيئة دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة «منشآت»، مخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات، وتنمية الإيرادات، وتعزيز عناصر جودة الحياة في المنطقة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في إشراك القطاع الخاص بالتنمية، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية.

وتتمثل هذه الفرص في إنشاء وتشغيل وصيانة مراكز رياضية بالظهران، ومشروع ترميم وتشغيل وصيانة 2 بوفيه، وتهدف إلى تحفيز المستثمرين ورواد الأعمال ودعمهم، وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال، بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية، ورفع معدلات التنمية وعناصر جودة الحياة، وتعزيز التنمية في المنطقة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكانها وزوارها، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق.

ودعت أمانة الشرقية المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي «فرص» بكل سهولة للمشاركة بها.