كأس العالم 2022.. رسالة حزينة من نيمار بعد صدمة وداع البرازيل

كتب نيمار دي سيلفا النجم البرازيلي، عبر حسابه على "إنستجرام"، "الهزيمة ما زالت تؤلمنا كثيرًا، كنا قريبين جدًا.. ما زلت لم أتعلم الخسارة، الهزائم تجعلنى أقوى، لكنها تؤذيني كثيرًا، وما زلت لم أعتدها حتى الآن".

جاء ذلك بعد أن ودع راقصو السامبا بطولة كأس العالم 2022 بالخسارة أمام كرواتيا في ربع النهائي بركلات الترجيح.

وأضاف نيمار، "الحياة تجعلنا نمضي وعلى أى حال علينا تجاوز ما حدث، حتى لو كان الأمر مؤلمًا، وكان الجرح يستغرق بعض الوقت للشفاء، فعلينا المضي قدمًا".

وتابع، "أشكر الشعب البرازيلي على دعمه وعاطفته، وأن أسمع منكم أننا قاتلنا، وقدمنا كل شيء حتى النهاية.. هذا يخفف القليل من آلامنا".

ووجه نيمار رسالة إلى قطر قائلا، "شكرا قطر على كل شيء.. البطولة كانت جميلة، وكان لا بد أن تكون من نصيب البرازيل ليتم تتويج كل شيء، لكن قدر الله لم يكن كذلك ، و حان الوقت الآن للاسترخاء والاستمتاع مع العائلة والأصدقاء، وإعادة شحن طاقاتنا، لأن الحياة مع هذه الهزيمة سيكون صعبًا للغاية، ولا يزال يؤلم كثيرًا!".