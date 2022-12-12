صفقات تقترب من المليون ريال يومياً في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

شهدت المبيعات في سوق الصياهد للإبل، التي تعد أكبر سوق من نوعها، ويشرف عليها نادي الإبل، ارتفاعاً كبيراً خلال منافسات مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته السابعة، التي تقام تحت شعار: «همة طويق»، حيث أصبح تلك السوق مقصداً للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي.

وتضم سوق الإبل في المهرجان أكثر من 300 شبك تستوعب قرابة 3 آلاف متن، وتتراوح أسعار المتن الواحد ما بين 20 إلى 200 ألف ريال، فيما تتراوح قيمة الصفقات اليومية التي يشهدها السوق من 700 ألف إلى مليون ريال.

وتتراوح أسعار «الرحول» أو «الذلول»، وهي الناقة التي يضع عليها راعي الإبل احتياجاته وغذاءه، ويمتطيها لكي تسير الإبل خلفه، ما بين 3500 إلى 8 آلاف ريال.

وشهدت الأيام الماضية صفقات شرائية كثيرة على فئة «المجاهيم» و«المغاتير» بسبب منافساتها التي حظيت بإقبال كبير.