بسبب بكائه.. مهاجم البرازيل كاد ينسي حافلة العودة لبلاده

كاد المهاجم ريتشارلسون أن ينسى ركوب حافلة المنتخب البرازيلي، لحظة مغادرة الفندق الذي مكث فيه رفاق المدرب تيتي حتى توديع منافسات كأس العالم 2022 من دور ربع النهائي

منتخب البرازيل ودع منافسات كأس العالم 2022، بالخسارة في ركلات الترجيح (4-2)، بعد التعادل الإيجابي (1-1) في مباراة امتدت بينهما إلى 120 دقيقة.

وظهر ريتشارلسون، حزينًا بشدة، بعدما توقفت مغامرة البرازيل في مونديال 2022، عند دور ربع النهائي.

المهاجم البرازيلي الذي ظل يبكي طويلًا بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، في الفندق، كاد أن يغيب عن الحافلة المتجهة إلى المطار، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.