10 مليارات ريال.. مصروفات #المنافع_التأمينية في نوفمبر

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنًّ مصروفات المنافع التأمينية خلال شهر نوفمبر الماضي تجاوزت 10 مليارات ريال لجميع متقاعدي ومستفيدي القطاع العام والخاص.

واستعرضت المؤسسة، في نشرتها الدورية لأبرز الأرقام والإحصاءات والإنجازات خلال الشهر، عدد المعاملات المنجزة إلكترونياً، وبينت أنَّها تخطت خلال الفترة حاجز 6.5 ملايين معاملة لعملاء النظامين العام والخاص تم إنجازها بشكل إلكتروني بالكامل عبر القنوات الإلكترونية التي تشمل الموقع الإلكتروني وتطبيق الأجهزة الذكية التي تمكن العميل من إنجاز تعاملاته على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وعن عدد المسجلين في بوابة الخدمات الإلكترونية بينت المؤسسة أنه بلغ أكثر من 137 ألف مسجل جديد خلال شهر نوفمبر الماضي، في حين بلغت خطابات التعريف بالمعاش المصدرة الكترونياً أكثر من 128 ألف تعريف، فيما بلغت زيارات الموقع الالكتروني أكثر من 1.5 مليون زيارة.

وتطرقت النشرة إلى عدد المكالمات الواردة لمركز اتصال خدمة العملاء والتي بلغت 86 ألف مكالمة، فيما وصل عدد مرات تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية خلال الفترة المشار إليها أكثر من 143 ألف تحميل جديد.