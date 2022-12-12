مهرجان_الإبل يدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

حرصت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة التي تقام تحت شعار "همة طويق" على تقديم التسهيلات والدعم المباشر لشباب الوطن من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة؛ مثل (عربات الفود ترك والمقاهي)، وغيرها من المشاريع الأخرى؛ بهدف فتح المجال أمام الشباب والشابات من أبناء الوطن للحصول على رافد اقتصادي جديد لهم خلال المهرجان.

وتحتضن أرض الصياهد قرابة 61 مطعمًا ومقهى وعربة فود ترك يديرها شباب سعودي ضاربًا أروع الأمثلة بتلك المشاريع التي أصبحت شاهدًا على هذه الاختراعات والابتكارات والإنجازات العديدة، والتي تتمثل إحداها ضمن فكرة الـ Food Truck أي عربات الأطعمة المتنقلة التي عملت على تجهيزها وأبدعت مكوناتها أيادٍ سعودية شابة.

ويقول متعب السبيعي أحد أصحاب العربات المشاركة في المهرجان: شكّل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة فرصة كبيرة للشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ للمشاركة من خلال الدعم على مختلف الأصعدة.

وتابع: إن المشاركة تعزز تنمية روح العمل لدى الشباب السعودي، وكذلك روح المبادرة من خلال المشروع الخاص الذي يقوم الشاب بنفسه على العمل فيه وتطويره.