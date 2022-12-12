صندوق_الاستثمارات_العامة يستحوذ على 9.5٪ من أسهم شركة #سكايبورن_رينيوبلز

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، استحواذه على ما يصل إلى 9.5٪ في شركة «سكايبورن رينيوبلز» الرائدة عالمياً في مجال تطوير وتشغيل تقنيات إنتاج الطاقة باستخدام الرياح البحرية، إلى جانب «جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز»، الذي يُعد أحد أهم المدراء العالميين في إدارة الأصول في قطاع البنية التحية.

وستسهم الخطوة في تعزيز جهود مشاركة صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاستثمار في منصة لإنتاج طاقة الرياح البحرية في عدة مناطق حول العالم.

وتشمل أصول شركة «سكايبورن رينيوبلز» على حصص في مشاريع قائمة أوقيد التنفيذ في كل من ألمانيا وفرنسا وتايوان، إلى جانب مشاريع متنوعة ومستقبلية، بهدف إنتاج أكثر من30 جيجاواط من طاقة الرياح البحرية.

وتمتلك «سكايبورن رينيوبلز» خبرات تمتد إلى أكثر من 20 عاماً في مجال التطوير، إضافة إلى سجل واسع من الإنجازات، يشمل تطوير ما يقارب من 7 جيجاواط حالياً، بالإضافة إلى التواجد في أكثر من 15 دولة في أوروبا وآسيا والدول المطلة على المحيط الهادئ.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون، مثل المركبات الكهربائية، ومشاريع الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70% من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030.

ومن ذلك استثمارات متعددة في قطاع الطاقة المتجددة، مثل شركة أكوا باور، ومشروع سدير للطاقة الشمسية، ومشروع شعيبة للطاقة الشمسية، وقطاع المركبات الكهربائية، من خلال الاستثمار في شركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة «E1 Series»، ولوسِد موتورز، وسير.

وأعلن الصندوق في سبتمبر 2021 نيته تأسيس مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، من قبل صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة تداول السعودية، التي نتج عنها تنظيم مزادها الأول والأكبر من نوعه على مستوى العالم لتداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في أكتوبر 2022.

وبهذه المناسبة، قال تركي النويصر، نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية في الصندوق: «تؤكد هذه الصفقة تعزيز استهدافنا للاستثمار في القطاعات منخفضة الكربون، الذي يشمل على مشاريع في مجال الطاقة الشمسية، وتوليد الطاقة، والمركبات الكهربائية، وطاقة الرياح البحرية، التي تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون، ونعتقد أن هناك فرصاً واسعة للنمو لشركة (سكايبورن رينيوبلز».

وأضاف: «سيساهم استثمار الصندوق في (سكايبورن رينيوبلز) وشراكته مع (جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز) في تمكين الاستدامة والابتكار في التقنية، الأمر الذي يساهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها ممكنة لصناعات المستقبل وصانعة للفرص الجديدة».

وقال مات هارييس، الشريك المؤسس لـصندوق «جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز»: «نحن سعداء بكون صندوق الاستثمارات العامة أحد المستثمرين في (سكايبورن رينيوبلز)، حيث تلعب طاقة الرياح البحرية دوراً جوهرياً في التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا بهذا التحول، وذلك من خلال النمو المتزايد لتوليد الطاقة المتجددة العالمية».

ويتماشى الاستثمار مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق عوائد مستدامة، وإطلاق فرص اقتصادية واعدة عالمياً، تُسهم في تمكين القطاعات الاستراتيجية وتطويرها وفق مستهدفات الصندوق الرامية إلى تعظيم أصوله، وتنويع مصادر دخل المملكة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.