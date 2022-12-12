«جوابنا واضح».. رد قوي من #وزير_الخارجية على سؤال حول #فلسطين (فيديو)

رد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، بإجابة قوية على سؤال حول «اتفاقيات أبراهام»، وموقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية، وذلك خلال مشاركته في منتدى السياسات الدولي، الذي عقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وفي ختام الجلسة التي شارك فيها وزير الخارجية بالمنتدى العالمي، وجه أحد الحضور سؤالاً حول «اتفاقيات أبراهام»، فأجاب الوزير: «جوابنا واضح هو دولة فلسطينية».