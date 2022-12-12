فيفا ينهي مشوار لاهوز فى كأس العالم 2022

أنهي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مشوار الحكم الإسباني ماتيو لاهوز فى بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا فى قطر، قبل انطلاق الدور قبل النهائي من المونديال.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن الإتحاد الدولي لكرة القدم أنهى مشاركة الحكم الإسباني ماتيو لاهوز فى كأس العالم 2022، بعد حالة الجدل التى أثيرت حوله فى مباراة هولندا والأرجنتين بدور الـ16.

وأدار لاهوز مباراة هولندا والأرجنتين، التى انتهت بفوز التانجو بركلات الترجيح والتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2022.

وأضافت الإذعة أن إنهاء مشوار لاهوز فى كأس العالم 2022 يقطع الطريق على الأنباء التى ترددت حول إسناد المباراة النهائية للمونديال له والمقرر لها الأحد المقبل.