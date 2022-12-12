فلسطين.. وزير الخارجية: #إسرائيل قتلت 52 طفلا في 2022

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين: إن إسرائيل "أعدمت" ما يزيد عن 52 طفلا فلسطينيا منذ بداية العام الجاري.

جاء ذلك خلال تسليم المالكي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا جامبا، لدى اجتماعهما في رام الله، تقريرا مفصلا عن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي" بحق الأطفال الفلسطينيين. وذكر بيان صادر عن المالكي أن التقرير تضمن "الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بشكل متعمد بحق الاطفال الفلسطينيين التي تندرج ضمن قرار مجلس الأمن 1612 (الصادر عام 2005)".

وأكد أن "الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وحذر من الحكومة الإسرائيلية الجديدة "التي تضم بين أعضائها متطرفين وإرهابين والتي ستكون أكثر حقدا وكرهًا ودموية ضد الشعب الفلسطيني".

وطالب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بدعوة إسرائيل إلى "وقف جرائمها الجسيمة بحق الأطفال الفلسطينيين، وحث المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، على الإيفاء بالتزاماته واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الشعب الفلسطيني".

ودعا المالكي الأمم المتحدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ"محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم إلى العدالة، وإدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة للجهات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة (قائمة العار) والتي تصدر سنوياً عن الأمين العام للأمم المتحدة".