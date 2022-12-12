مهرجان_الإبل.. كبار الملاك يعلنون المشاركة في مسابقة الهجيج العام القادم

نظمت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، اليوم، لقاءً جمعت فيه كبار الملاك مع المشاركين في مسابقة الهجيج؛ وذلك بهدف تشجيع كبار الملاك على المشاركة في المسابقة ومناقشة آلية ضوابط وشروط المشاركة.

وقال رئيس لجان الهجن والهجيج سعود بن عبدالله بن حثلين: إن تنظيم الملتقى انطلاقًا من حرص إدارة المهرجان على توسيع قاعدة المشاركة في منافسات الهجيج، مشيراً إلى العمل جارٍ لوضع التشريعات الخاصة والقوانين للهجيج؛ بهدف الصعود بهذه المنافسة.

وأضاف: "يجري العمل على دراسة إضافة نقاط الشداد في منافسات أشواط الهجيج في النسخة القادمة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن منافسات الهجيج سيتم تطوير أنظمتها وقوانينها وجوائزها، ووضع برامج زمنية دورية لمسابقات الهجيج؛ أسوةً بسباقات الهجن، موضحًا أن أشواط الهجيج في هذه النسخة وصلت إلى 9 أشواط.

وتابع: "نعمل في لجنة الهجيج على وضع الخطط التطويرية والمستقبلية للسنوات القادمة؛ بهدف الوصول بمنافسات الهجيج إلى العالمية".

وشهد اللقاء إعلان عدد من كبار الملاك المشاركة في مسابقة الهجيج بالنسخة القادمة، وتابع الحضور عرضًا مرئيًا عن مسابقة الهجيج ومراحلها وشروطها وآلية المشاركة فيها.