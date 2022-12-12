«سيتم إعادة هؤلاء».. تنبيه من #الأمن_العام لكافة المسافرين إلى #قطر #عاجل

وجه الأمن العام تنبيهاً لجميع المسافرين إلى قطر عبر المنافذ البرية والجوية، تضمن تحذيراً من إعادة المسافرين الذين لا يستوفون بعض المتطلبات.

وأوضح «الأمن العام» على «تويتر»، أنه سيتم إعادة المسافرين الذين لا يستوفون المتطلبات التالية:

أولاً: المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي: أن تكون مهنة المقيم الراغب في دخول قطر بدون بطاقة «هيا» من المهن المعتمدة لدى دولة قطر، مع العلم بأن هذه المهن موجودة على موقع وزارة الداخلية القطرية. وفي حال كانت المهنة ليست من المهن المعتمدة، يتطلب الحصول على بطاقة «هيا» لدخول دولة قطر.

وبالنسبة للراغبين في دخول قطر بالمركبة الخاصة، أن يكون تصريح دخول المركبة مؤكد، وفي حال الوصول إلى المنفذ بدون تصريح أو تصريح غير مؤكد، سيتم إعادة المركبة.

أما الراغبين في دخول قطر عن طريق الحافلة، فلا بد من وجود حجز مؤكد للحافلة، وفي حال عدم وجوده، سيتم إعادة المسافر.