حقوق_الإنسان: المرأة تشارك بـ 98 % في قطاع #الصحة و92% بـ #التعليم

قالت رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا التويجري: إن المملكة قفزت في سنة واحدة عشرات المراتب في مؤشر الفجوة بين الجنسين، وحققت قفزات في مؤشرات أخرى لها علاقة بالمرأة والرجل.

وأوضحت، خلال مشاركتها في جلسة "أثر الميزانية في تمكين المرأة" ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2023م، أن تقارير المملكة جميعها تشير بإيجابية إلى ما يحدث اليوم، مؤكدةً أن المرأة السعودية تصنف الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعاشرة عالميًا في التعليم.

وتابعت: تشارك المرأة السعودية بقوة في القطاعين الصحي بنسبة 98%، والتعليم بنسبة 92%، مبينة أن النهوض بالمرأة يرتكز على التأهيل والبحوث والتواصل مع المجتمع لمساندتها.