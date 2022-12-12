مركز الملك سلمان للإغاثة ينزع خلال أسبوع 999 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2022م من انتزاع 999 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 7 ألغام مضادة للأفراد و 108 ألغام مضادة للدبابات، و882 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين.

ونزع فريق "مسام" 5 ذخائر غير منفجرة و62 لغمًا مضادًا للدبابات و 199 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الخوخة، و15 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حيس، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات .

وفي محافظة مأرب، نزع الفريق لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية الوادي، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية رغوان .

وفي محافظة شبوة، تمكن فريق "مسام" من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عين، و4 ألغام مضادة للأفراد في مديرية عسيلان .

كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع ذخيرتين غير منفجرة في مديرية الوازعية، ونزع لغمين مضادين للدبابات و383 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات و184 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب, ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 376 ألفًا و200 لغم زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء, من الأطفال والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.