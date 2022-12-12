مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 65 طنًا من السلال الغذائية باليمن و200 حقيبة شتوية بباكستان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 65 طنًا و698 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 3.684 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 200 حقيبة شتوية في منطقة شترال بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1.400 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.