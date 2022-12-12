“الزكاة والضريبة” يكشف نسبة الاستجابة لتطبيق #الفاتورة_الإلكترونية #عاجل

أكد حمود الحربي المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة، أن المرحلة الأولى لتطبيق الفاتورة الإلكترونية شهدت تجاوب جميع المكلفين.

وقال الحربي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن مستوى الالتزام تخطى نسبة 90%.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة، إن جميع الخاضعين للفوترة الإلكترونية والمسجلين الخاضعين لقانون الضريبة المضافة تجاوبوا في المرحلة الأولى.

وتابع الحربي: "شهدنا جودة في الفواتير الضريبة المقدمة وكذلك اختفاء الفواتير الورقية التي عادة ما تكون عبء على صاحب المنشأة".

وأكد المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة أن المرحلة الأولى ناجحة بجميع تفاصيلها والآن ننطلق في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن كل القطاعات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة متجاوبة.