الشرطة تداهم برلمان #الاتحاد_الأوروبي وسط تحقيق بشأن الفساد

قال مكتب المدعي العام البلجيكي في بيان صحفي إنه تم تنفيذ مداهمات جديدة مرتبطة بمزاعم فساد، من بينها مداهمة في برلمان الاتحاد الأوروبي عصر اليوم الاثنين.

وقال البيان إن الهدف من عملية التفتيش التي تمت في البرلمان الأوروبي هو "مصادرة بيانات".

وتم تنفيذ 20 عملية تفتيش، من بينها 19 عملية في منازل خاصة. وجرت عمليات تفتيش أيضا في إيطاليا.

كما تم ضبط مئات الآلاف من اليورو في ثلاثة أماكن مختلفة.

وقال البيان إنه تم ضبط "600 ألف يورو في منزل أحد المشتبه بهم، وعدة مئات الآلاف من اليورو داخل حقيبة في غرفة فندق ببروكسل و150 ألف يورو في شقة خاصة بأحد أعضاء البرلمان الأوروبي".

وقد تم اعتقال أربعة أشخاص من بينهم ايفا كايلي، نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي بعد اتهامهم بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد.

وأضاف البيان الصحفي أنه من المقرر أن يمثل المتهمون أمام قاض يوم الأربعاء.