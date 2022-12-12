بريطانيا تلجأ إلى الفحم لمواجهة #الشتاء

ستضطر بعد دول أوروبا إلى تكثيف استخدام الفحم في فصل الشتاء الذي يوشك على البداية.

ووفقا لرويترز، دفعت معدلات الطلب المرتفعة بعض دول القارة إلى إعادة تشغيل مرافق الوقود الملوث أو تأهيلها لوضع الاستعداد، في حين تكافح دول أخرى لتوفير إمدادات بديلة في صورة واردات، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وفي بريطانيا، تسببت موجة انخفاض في درجات الحرارة، تستمر حتى 16 ديسمبر، في لجوء الشبكة الوطنية "ناشيونال جريد" إلى مرافق تعتمد على الفحم، في محاولة لزيادة معدل التوليد والقدرة على تلبية الطلب.

مع اشتداد ضراوة موجة البرد وانخفاض درجات الحرارة في بريطانيا، طالبت الشبكة الوطنية "ناشيونال غريد" مجموعة "دراكس" بتهيئة وحدتين لتوليد الكهرباء عاملتين بالفحم للعمل.

وتتزامن استعانة بريطانيا بوحدات تعمل بالفحم لضمان صمود إمدادات الكهرباء أمام موجات البرد الشديدة مع تسجيل الأسطول النووي معدل تشغيل كامل الطاقة خلال فصل الشتاء الجاري، بعدما استؤنف العمل في مفاعل "هارتليبول 1".