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أخبار الرياضة

13 ألف تذكرة مجانية لجماهير المغرب لمساندة أسود الأطلس أمام فرنسا

12 ديسمبر 2022 · < 1 minute

كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن نحو 13 ألف تذكرة مجانية خصصها الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع للجماهير التي ستتوافد على العاصمة القطرية الدوحة لمساندة أسود الأطلس ضد فرنسا في المباراة التي ستقام في التاسعة من مساء بعد غدٍ الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر وتستمر حتى الأحد القادم.

ووفقًا لموقع "هسبريس" فإن الاتحاد سيوزع 13 ألف تذكرة على الجماهير المغربية، لمتابعة مباراة نصف نهائي كأس العالم.

 

وأكدت المصادر أن الاتحاد سيوزع 13 ألف تذكرة، بالمجان، على الجماهير المتواجدة في قطر، والتي ستحط الرحال في الدوحة خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما ستتكفل السفارة المغربية في قطر، بتوزيع التذاكر على المقيمين.

 

وسيجد المسافرون، عبر الرحلات الخاصة، اليوم وغدًا، تذاكرهم في مكاتب مخصصة لذلك داخل المطار، فيما ستتكفل السفارة بتوزيع جزء من التذاكر على المغاربة المقيمين في قطر، على أن تحصل بقية الجماهير المغربية المتنقلة إلى الدوحة على تذاكر اللقاء يوم المباراة، حيث ستتم عملية التوزيع في ملعب الجنوب بالوكرة، على غرار المباراة الأخيرة".