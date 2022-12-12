ولي_العهد يهنئ ملك #المغرب بالإنجاز التاريخي للمنتخب في كأس العالم #عاجل

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وعبّر ولي العهد خلال الاتصال، عن التهنئة لجلالة ملك المغرب والشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم في قطر، مؤكداً أن ما تحقق يُعد إنجازاً رياضياً عربياً أسعد الجميع، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب المغربي.

فيما عبّر الملك عن الشكر لولي العهد على تهنئته لمنتخب بلاده وعلى مشاعره النبيلة تجاه المغرب وشعبها.