طبيب يحذر الشباب من السجارة الإلكترونية: هذا ما تسببه

أكد الدكتور علي الزهراني، مدير برنامج مكافحة التدخين في مجمع مكة الصحي، أن السيجارة الإلكترونية ليست آمنة، ولا تستخدم كوسيلة للإقلاع عن التدخين.

وقال الزهراني إن التغيير من تدخين السيجارة العادية إلى السيجارة الإلكترونية، هو انتقال من إدمان إلى إدمان آخر.

وأضاف أن الكثير من الشباب دخلوا الطوارئ والعناية المركزة بسبب أن السيجارة الإلكترونية أحدثت لهم التهابات شديدة في الجهاز التنفسي.

وتابع الزهراني: "الالتهاب الرئوي واردة وكثير من الشباب من سن 35 عاماً فأقل نقلوا إلى الطوارئ بسبب التهابات شديدة في الجهاز التنفسي".

وأضاف: "من الوارد أن تكون المواد المستخدمة أعلى من المسموح بها وبالتالي تحدث التهابات شديدة في الرئيتين"، مشيرا إلى أن كل مستشفى يوجد فيه عيادة للإقلاع عن التدخين يشرف عليها مختصون.

وأكد أن وزارة الصحة من خلال خدمة الاتصال المباشر تُقدم استشارات لمن أراد الإقلاع عن التدخين.