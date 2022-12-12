“الأرصاد” تحذر من أمطار غزيرة على 3 مناطق بـ #المملكة #عاجل

حذر المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسط إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير.

وقال الدفاع المدني في تغريدة على "تويتر": "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 8 مساءً".

وأضاف في تغريدة أخرى: "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 8 مساءً".

وتابع: "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير حتى الساعة 8 مساءً".