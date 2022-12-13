ارتفاع أسعار #النفط.. و #برنت إلى 78.82 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، اليوم الثلاثاء، مع استمرار إغلاق خط أنابيب رئيسي لإمداد الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ووسط توقعات بتخفيف قيود كوفيد 19 في الصين، ثاني أكبر مستخدم على مستوى العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 83 سنتًا ، أو 1.06٪ ، إلى 78.82 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتًا ، أو 1.01٪ ، إلى 73.89 دولارًا.

أدى إغلاق خط أنابيب Keystone، والذي يشحن حوالي 620 ألف برميل يوميًا من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة ، إلى تقليص الإمدادات ورفع احتمالية أن تكون المخزونات في مركز التخزين كوشينغ ، أوكلاهوما سوف تنخفض، ولم تصدر الشركة TC Energy جدولا زمنيا لإعادة تشغيل الخط.

من جهة اخرى يتوقع المحللون من بنك أوف أمريكا أن إعادة الانفتاح الاقتصادي الناجح في الصين من قيود COVID-19، يمكن أن يعزز الطلب على الوقود ويدفع أسعار نفط برنت إلى ما فوق 90 دولارًا للبرميل.