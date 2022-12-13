” #الزكاة_والضريبة”: تنفيذ المرحلة الثانية من #الفوترة_الإلكترونية مطلع يناير

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الإلكترونية (مرحلة التكامل والربط) بشكل مرحلي ابتداء من 1 يناير 2023.

وأضافت الهيئة في معرض ردها على استفسار لأحد المواطنين، أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية (فاتورة) وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة إن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية سيتم تطبيقها على مجموعات، حيث ستقوم بإخطار المنشآت المستهدفة في كل مجموعة قبل بدء الإلزام بستة أشهر، مبينةً بأن معيار اختيار المجموعة الأولى جاء بناءً على حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال، مؤكدةً أن مرحلة الربط والتكامل تهدف إلى ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع منصة الفاتورة التابعة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وحثت الهيئة الشركات المستهدفة على استكمال التجهيزات الداخلية بالتعاون مع مزودي خدمات وحلول الفوترة الإلكترونية للتأكد من متطلبات الربط والتكامل.

وأكد حمود الحربي المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة، أن المرحلة الأولى لتطبيق الفاتورة الإلكترونية شهدت تجاوب جميع المكلفين.

وقال الحربي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن مستوى الالتزام تخطى نسبة 90%.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة، إن جميع الخاضعين للفوترة الإلكترونية والمسجلين الخاضعين لقانون الضريبة المضافة تجاوبوا في المرحلة الأولى.

وتابع الحربي: "شهدنا جودة في الفواتير الضريبة المقدمة وكذلك اختفاء الفواتير الورقية التي عادة ما تكون عبء على صاحب المنشأة".

وأكد المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة أن المرحلة الأولى ناجحة بجميع تفاصيلها والآن ننطلق في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن كل القطاعات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة متجاوبة.