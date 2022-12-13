مقابل 8 دولارات.. إتاحة خدمة شراء علامة “التوثيق” في “#تويتر” من جديد بدءاً من اليوم  

أعلنت منصة "تويتر"، أنها ستطلق اليوم الثلاثاء مرة أخرى خدمتها المميزة "العلامة الزرقاء"، بعد شهر من فشل محاولة سابقة.

وأوضحت "تويتر" أنها ستسمح للمستخدمين بشراء اشتراكات في خدمة "بلو تويتر" للحصول على علامة اختيار زرقاء والوصول إلى ميزات خاصة.

وكان إيلون ماسك أطلق خدمة تمنح توثيقًا أزرق لأي شخص مقابل دفع 8 دولارات شهريًا، ولكن تم إغراقها بحسابات محتالة، بما في ذلك تلك التي تنتحل شخصية ماسك وشركتي تيسلا وسبيس أكس، لذلك علقت "تويتر" الخدمة بعد أيام من إطلاقها.

وستكلف الخدمة المعاد إطلاقها 8 دولارات شهريًا لمستخدمي الويب، و11 دولارًا شهريًا لمستخدمي "أيفون".