الصحة : الإمساك يحدث بسبب تغير #النظام_الغذائي.. هذه حلوله

قالت مستشفى الملك عبدالعزيز في جدة إن الإمساك يحدث بسبب تغير النظام الغذائي.
واستعرضت صحة جدة، عبر انفوجرافيك على تويتر ، اليوم الثلاثاء ، حلول الإمساك ، والأطعمة المناسبة.
حلول الإمساك
1 شرب كمية كافية من الماء والسوائل
2 تناول أطعمة غنية بالألياف :
الحبوب الكاملة
مثل خبز القمح الكامل والمعكرونة ودقيق الشوفان وحبوب رقائق النخالة
البقوليات
مثل العدس والفاصوليا السوداء والفاصوليا وفول الصويا والحمص
الفواكه
مثل التوت و التفاح مع القشرة و البرتقال و الكمثرى و الخوخ
الخضروات
مثل الجزر والبروكلي و والبازلاء و الكرنب
المكسرات
مثل اللوز و الفول السوداني و الجوز