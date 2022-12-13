الصحة : الإمساك يحدث بسبب تغير #النظام_الغذائي.. هذه حلوله

قالت مستشفى الملك عبدالعزيز في جدة إن الإمساك يحدث بسبب تغير النظام الغذائي.

واستعرضت صحة جدة، عبر انفوجرافيك على تويتر ، اليوم الثلاثاء ، حلول الإمساك ، والأطعمة المناسبة.

حلول الإمساك

1 شرب كمية كافية من الماء والسوائل

2 تناول أطعمة غنية بالألياف :

الحبوب الكاملة

مثل خبز القمح الكامل والمعكرونة ودقيق الشوفان وحبوب رقائق النخالة

البقوليات

مثل العدس والفاصوليا السوداء والفاصوليا وفول الصويا والحمص

الفواكه

مثل التوت و التفاح مع القشرة و البرتقال و الكمثرى و الخوخ

الخضروات

مثل الجزر والبروكلي و والبازلاء و الكرنب

المكسرات

مثل اللوز و الفول السوداني و الجوز