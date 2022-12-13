ارتفاع #أسعار_الذهب مع تراجع #الدولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء وسط تراجع الدولار الأمريكي في ظل حالة الحذر المسيطرة على الأسواق قبيل صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين اليوم.

العقود الآجلة للذهب

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.37% مسجلة 1798.90 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:37 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، كما صعد التسليم الفوري للذهب بنحو 0.35% إلى 1787.65 دولار.

العقود الآجلة للفضة

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 1.35% إلى 23.72 دولار، وارتفع سعر البلاتين 0.65% إلى 1010.71 دولار، والبلاديوم 0.95% مسجلاً 1905.63 دولار.

وتتوقع الأسواق المالية أن تأتي بيانات تضخم أسعار المستهلكين إيجابية مثل نظيرتها لأسعار المنتجين التي صدرت الجمعة الماضية.

وذكرت وكالة "رويترز" أن "جولدمان ساكس" يتوقع أن الذهب -في ضوء محركات الطلب الحقيقي-سيتفوق على عملة البيتكوين شديدة التقلب على المدى الطويل.