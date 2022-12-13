لاعب المغرب: سنقاتل أمام فرنسا لإسعاد الجماهير والركراكي أفضل مدرب

أكد إلياس شاعر لاعب منتخب المغرب، أن اللاعبون سيقدمون كل ما لديهم في مباراتهم أمام فرنسا غداً والتي تجمع المنتخبين في الدور نصف النهائي بكأس العالم قطر 2022.

وقال شاعر في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: نلعب كأننا على أرضنا، مشجعين مغاربة من جميع أنحاء العالم يأتون لتشجعينا وهذا مهم جداً، أفضل جمهور في العالم سنقدم كل ما لدينا ليكونوا سعداء.

أضاف: سندخل المباراة من أجل تقديم أفضل العروض وإسعاد الجماهير، حضور الجماهير المغربية بهذا العدد يزيدنا تحفيزا لتقديم كل ما لدينا.

واختتم متحدثاً عن مدربه وليد الركراكي: يمكنك أن ترى كيف صنع بيئة جيدة لنا عندما تكون لديك مشكلة يمكنك دائمًا الذهاب إليه و سوف يساعدك إنه الأفضل بالنسبة لي.

ليرد الركراكي مازحاً: " أعتقد ان إلياس سوف يلعب غدًا [ بعد حديثه ].